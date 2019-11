Aurélie Montchéry, 31 ans. Un nom, un visage, une femme de plus morte sous les coups de son (ex) compagnon. C’est déjà la vingtième victime (connue) cette année en Belgique. Le parquet de Charleroi a confirmé dimanche que le suspect a été inculpé et placé sous mandat d’arrêt pour assassinat. L’ancien compagnon d’Aurélie explique avoirvendredi au cours d’une rencontre entre les deux ex.

On le sait : dans 80 % des cas, les violences conjugales ne s’arrêtent pas après la séparation. Mais que mettre en place pour les faire cesser ? Deux députés CDH viennent de déposer une proposition de loi visant à protéger les victimes par le port d’un bracelet anti-rapprochement.