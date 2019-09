Par contre, les esprits s'agitent davantage au sujet du casting ministériel. Peut-être quatre ou cinq maroquins vont tomber dans l'escarcelle du MR et le choix des ministres sera, comme toujours, douloureux. Tellement d'appelés et si peu d'élus... C'est la politique.





Plusieurs personnalités sont citées. Les ministres Jean-Luc Crucke, Pierre-Yves Jeholet et Valérie De Bue pourraient rester dans un exécutif. On parle également de l'arrivée au gouvernement wallon de Sabine Laruelle, actuelle présidente du Sénat et ex-ministre fédérale. Parmi les jeunes pousses libérales, Georges-Louis Bouchez est considéré comme ministrable, de même que Valentine Delwaert, secrétaire générale du MR et échevine à Uccle (une proche de Charles Michel). Le MR devrait hériter d'un perchoir dans l'une des deux assemblées parlementaires concernées : cette fonction irait à Jean-Paul Wahl.

Mais, au-delà de cette "short-list" particulièrement mouvante, la vraie question qui travaille les libéraux ce soir est la suivante : que va décider Willy Borsus ? On le sait, la porte de la présidence du parti lui est ouverte. Des élections internes seront bientôt organisées au MR afin de trouver un remplaçant à Charles Michel (qui part pour le Conseil européen le 1er décembre). La présidence du parti a été offerte à Willy Borsus, encore faut-il qu'il se décide à se porter candidat...





Il se murmure ce soir qu'il pourrait refuser cette fonction particulièrement éprouvante et devenir ministre de la Fédération Wallonie-Bruxelles (il était jusqu'à ce jour ministre-Président wallon). Le choix qu'il fera ce soir ou cette nuit et la réponse qu'il donnera à Charles Michel pourrait fortement rebattre les cartes au sein du parti... S'il refusait de remplacer Charles Michel à la tête du MR, qui pourrait y aller ? On parle de Sophie Wilmès. Mais une candidature de Georges-Louis Bouchez n'est pas à exclure. Par ailleurs, le ministre fédéral Denis Ducarme avait annoncé il y a 15 jours, dans La Libre, qu'il pourrait se présenter à la présidence si Willy Borsus ne voulait pas la prendre.

Il n'y a pas de doute sur le choix de la base du parti libéral : elle se prononcera en faveur de l'alliance avec le PS et Ecolo au sein de majorités en Région wallonne et à la Fédération Wallonie-Bruxelles.