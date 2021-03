Les chiffres consolidés de mardi s'élèvent à 4371 contaminations, contre 5.034 contaminations le lundi. Le 16 avait averti que cette donnée donnerait le ton du Codeco de ce vendredi, qui se tiendra à 15h et sera probablement suivi d'une conférence de presse. Selon nos informations, cette tendance, couplée aux chiffres de mercredi (qui tourne autour de 4.000 contaminations mais ne sont pas encore consolidés) est jugée rassurante par Alexander De Croo puisqu'on ne se trouve pas face à une augmentation exponentielle. On parle plutôt de plateau haussier qui se situe dans la tendance des prévisions émises par les scientifiques (courbe bleue) , avec toutefois une évolution un peu plus rapide (une semaine) qu'attendue.

Le cabinet d'Alexander De Croo insiste sur l'importance de "garder la tête froide" et de se concentrer sur les chiffres plutôt que sur l'émotion.

"Il ne faut pas s’attendre à une grosse révolution dans les mesures", nous indique une autre source gouvernementale.

Nuance toutefois, des baisses ont souvent été observées après un pic comme celui de lundi et les autorités n'excluent pas une brusque remontée dans les prochains jours.

Certains évoquent même la possibilité que le Codeco de ce vendredi soit déplacé à mardi ou un autre jour de la semaine prochaine pour se donner le temps de monitorer les chiffres.

Sur la table du Codeco figurera certainement le report de la reprise des cours en présentiel en 3e et 4e secondaire, mais aussi l'obligation du port du masque dès 10 ans. Des mesures de gestion de foule, pour éviter des regroupements comme au bois de la Cambre, pourraient également être prises, tout comme la fermeture des parcs de loisirs ou des restrictions des activités extérieures.

Il n'est pas exclu que certains membres du gouvernement poussent pour une fermeture des écoles quitte à trouver un compromis pour un arrêt quelques jours avant les vacances de Pâques. Mais cette mesure se heurte à une forte réticence des experts et de certains politiques.

Les experts du RAG, dont Steven Van Gucht, ont par ailleurs recommandé d'activer le plan B du Lockdown. Cette phase B, intitulée "maximal efforts to keep schools open" impliquerait la fermeture des métiers de contact (coiffeurs, tatoueurs, salons de beauté...), des centres commerciaux (s'ils ne peuvent être contrôlés) mais aussi l'instauration d'un couvre-feu qui débuterait plus tôt (20h à 5h du matin). Les centres de loisirs, les piscines et les activités extra-scolaires seraient également suspendues, exceptée la garderie après l'école. Dans ce cas de figure, un week-end scout ne serait par exemple pas possible, ni des stages de plus de 10 enfants de moins de 12 ans. Le passage à cette phase permettrait, selon les experts qui le préconisent, aux écoles de rester ouvertes. Le port du masque obligatoire dès 10 ans figure également dans ce plan B (mesure que la Flandre a déjà prise). Mais ce plan ne semble pas figurer sur le sommet de la pile des membres du Comité de concertation.