Les discussions entre PS et NV-A cet été sont allées loin. Au PS, certains considèrent désormais qu'on est peut-être passé à côté d'un bon accord.

L’intense rapprochement de cet été entre le PS et la N-VA était-il sincère ? Était-ce, comme certains l’affirment, un exercice factice visant à démontrer au CD&V qu’un accord entre les deux était impossible ou bien une tentative sincère d’aboutir à la formation d’un gouvernement fédéral ? Renseignements pris, on a envie d’écrire, les deux, mon général. Pour être plus précis, la première impulsion ne s’est pas faite sans arrière-pensée concernant la seconde et au final, la direction du PS a vu son avis évoluer.