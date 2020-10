Vingt-quatre heures plus tard, la polémique autour du casting ministériel du MR est loin de retomber. Alors qu'il prévoyait de "dégommer" Valérie De Bue du gouvernement wallon pour y caser Denis Ducarme, Georges-Louis Bouchez s'est cogné à un décret sur l'équilibre des genres au sein de l'exécutif. Sur les huit ministres, trois doivent être des femmes. Résultat : Valérie De Bue reste en place. Mais le mal est fait, et la colère n'est pas redescendue au MR . Le président du parti libéral est en pleine tempête et il continue de subir les bourrasques.

Ce vendredi matin, les élues wallonnes (MR compris) se sont rassemblées pour envoyer, photo à l'appui, des messages lourds de sens à Georges-Louis Bouchez.

"Si certains pensent qu’ils peuvent faire sans nous, ils se trompent", assène la ministre PS Christie Morreale.

"Nous sommes plus qu'un quota!", réagit quant à elle la ministre Ecolo Céline Tellier.

A noter que Valérie De Bue y est allée de son tweet avec un plus sobre "girls power".

C'est le ministre Jean-Luc Crucke, lui aussi membre du MR, qui a pris la photo "pour la bonne cause". Un véritable pied de nez à son président de parti.