Chaque week-end durant un mois, La Libre rencontrera une femme ou un homme qui a décidé de ne plus jouer de rôle bien en vue sur la scène politique belge. Temporairement peut-être. Définitivement pour certains. Pour ce deuxième numéro, c’est Louis Tobback qui se livre. Ex-ministre de l’Intérieur et ex-président du SP.A, il a bien connu les années Martens et Dehaene. "Une autre époque" , évoque-t-il d’emblée. Ex-bourgmestre de Leuven, il a passé l’écharpe mayorale à Mohammed Ridouani en 2018. Entretien.