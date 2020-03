Les garanties d'Etat sur les crédits (20 à 40 milliards) : ça coince toujours! © BELGA Politique belge François Mathieu

Il avait l'air gêné aux entournures, Alexander De Croo, en fin de conférence de presse concernant le deuxième volet de mesures de soutien socio-économique.Répondant à l'une des dernières questions des journalistes sur les garanties bancaires que l'Etat belge serait prêt à couvrir, le ministre des finances libéral (Open VLD) s'est montré assez évasif, répétant que l'objectif de l'Etat était d'empêcher les faillites et d'assurer des facilités de caisse aux entreprises (saines avant la crise...) touchées par la crise de coronavirus. Mais rien sur le montant des garanties... Et pour cause.