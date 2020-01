Georges-Louis Bouchez (MR) et Joachim Coens (CD&V) ont été reçus ce lundi après-midi par le roi Philippe.

Ils ont remis un rapport intermédiaire, qui ne devrait pas comporter d'avancée majeure dans la formation d'un gouvernement fédéral.

Pour rappel, au cours des derniers jours, aucune des formations politiques susceptibles de jouer un rôle dans les différents scénarios sur la table n'a claqué la porte, mais les deux informateurs ne semblent pas avoir enregistré d'avancée significative pour autant.

Les conclusions du duo Coens-Bouchez, reconduit dans sa mission au début de la semaine dernière, sont attendues "au plus tard le 28 janvier", avait communiqué le Palais lundi dernier. Il s'agit d'examiner pour la énième fois la faisabilité d'un gouvernement fédéral qui rassemblerait la N-VA et le PS, à la suite de la soudaine ouverture que le président des nationalistes flamands avait semblé exprimer durant le week-end en direction d'une politique sociale et d'une augmentation des pensions les plus faibles.

Elio Di Rupo, ministre-président wallon, avait pour sa part rappelé ce lundi matin que "la stratégie de la N-VA, c'est le pourrissement", pour montrer que le pays n'est plus gérable. Il a donc remis la pression dans l'avancée des négociations tout en écartant encore un peu plus un rapprochement PS - N-VA, sans l'exclure catégoriquement.

