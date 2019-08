Celle-ci devrait se dérouler ce mercredi.





Pour rappel, une première réunion réunissant ces 7 partis (Ecolo avait refusé d'y prendre part) s'était tenue le 28 juillet dernier. Johan Vande Lanotte et Didier Reynders doivent rendre leur rapport au Roi le 9 septembre prochain.

Les informateurs royaux Didier Reynders (MR) et Johan Vande Lanotte (s.pa) vont pour la deuxième fois en un mois réunir autour de la table les présidents de sept formations politiques (savoir le PS, le s.pa, le MR, l'Open VLD, Groen, le CD&V et la N-VA) afin de déblayer le terrain et de faire le point sur les éventuelles avancées en vue de former un gouvernement fédéral, apprend Le Soir.