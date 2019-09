Les informateurs royaux commenceront la nouvelle phase de leur mission avec 6 partis, à savoir le PS, la N-VA, le MR, l'Open Vld, le CD&V et le sp.a.

Comme attendu, les écologistes n'en font pas partie. "La phase d'information classique est terminée", a indiqué Didier Reynders. "Nous espérons pouvoir venir, au bout de cette mission d'information, avec une proposition de formation".

Ecolo a refusé le 28 juillet d'entamer des discussions auxquelles la N-VA participerait. Groen a quant lui lié son destin au niveau fédéral à celui des Verts francophones.

"On a invité plusieurs fois huit formations autour de la table, sept sont venues et Groen ne souhaite pas participer sans Ecolo. Nous allons donc travailler avec 6 formations. Cela me paraît assez logique", a ajouté M. Reynders.

Les informateurs feront un "rapport final" au plus tard début octobre

Les informateurs Didier Reynders et Johan Vande Lanotte feront un "rapport final" au plus tard début octobre en vue de la formation prochaine du gouvernement fédéral.

Le roi Philippe les a chargés lundi de "dégager des points de convergence" permettant d'entamer cette formation. Les informateurs ont fait rapport au Roi pour la sixième fois depuis leur désignation le 30 mai.