Pour répondre à la saga diplomatique entre les Etats-Unis qui voudraient racheter le Groenland au Danemark, le parti politique Jong N-VA a décidé de publier une photo du paysage de Durbuy avec la Trump Tower incrustée au milieu des arbres de cette magnifique région que sont les Ardennes.

Outre cette image, c'est le texte qui a le don de provoquer : "Dear President @realDonaldTrump , one euro and Wallonia is yours. Call us. #GreenlandIsNotForSale". Les jeunes nationalistes ont donc voulu dire : "Cher President Trump, pour un euro, la Wallonie est à vous. Appelez-nous. #LeGroenlandN'estPasAVendre."