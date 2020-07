Le fédéral n’a pas dévié de sa ligne. "Nous insistons pour que les autorités locales réagissent fermement dans leur commune lorsque la situation se dégrade", a déclaré la Première ministre Sophie Wilmès (MR) à l’issue de la réunion du Conseil national de sécurité (CNS), lundi après-midi. Dans son viseur, principalement : Anvers et son bourgmestre Bart De Wever (N-VA). "Anvers vit un embrasement épidémique, a-t-elle lancé. L’urgence de la situation demande des mesures fortes."

Le CNS avait déjà mis l’accent, lors de sa précédente réunion, jeudi dernier, sur le "rôle prépondérant" des autorités locales, alors que l’on constatait une nette aggravation de la situation sanitaire à Anvers. La logique du CNS : limiter autant que possible les mesures contraignantes (telles que le confinement) aux zones les plus touchées par la propagation du coronavirus et ne prendre des mesures globales qu’en cas de nécessité. Mais, pour Bart De Wever, il revenait au fédéral de donner le ton avec des consignes les plus claires et précises possible.