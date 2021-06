La mesure vise à prolonger la mission d'accueil et d'accompagnement psychomédicosocial du centre fédéral en Région de Bruxelles-Capitale et des centres dans les grandes villes d'Anvers, Gand, Charleroi et Liège jusqu'à la fin du mois de septembre 2021.

Pour ce faire, le gouvernement fédéral accorde, pour cette nouvelle prolongation de trois mois, un montant de 951.993 euros au Consortium Croix-Rouge et Médecins du monde et un total de 300.000 euros à répartir équitablement entre les villes de Liège, de Gand, d'Anvers et de Charleroi. Ces mêmes montants avaient déjà été octroyés il y a trois mois, lors de la précédente prolongation de la mesure.

Par ailleurs, le Conseil des ministres a approuvé un projet d'arrêté ministériel octroyant une subvention au Réseau belge de lutte contre la pauvreté (BAPN). Pour 2021, celle-ci est fixée à 235.000 euros.