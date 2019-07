Au cours d'une journée d'installation par étapes, les ministres du nouveau gouvernement bruxellois, Rudi Vervoort (PS), Elke Van den Brandt (Groen), Alain Maron (Ecolo), Sven Gatz (Open Vld) et Bernard Clerfayt (DéFI) ont prêté serment jeudi matin devant le parlement.

Le ministre-président Rudi Vervoort est attendu à 13h30, chez le Roi devant lequel il doit également prêter serment. Un premier Conseil des ministres est prévu, dans la foulée, à 13h45 au siège du gouvernement régional situé à deux pas du Palais Royal.

Les trois secrétaires d'Etat bruxellois prêteront serment en début d'après-midi, devant les députés régionaux, avant une lecture de la déclaration du gouvernement Vervoort III.

© Belga



Le cas Rachid Madrane, nouveau président, pose question

Les députés bruxellois réunis jeudi en séance plénière en vue de l'installation du nouveau gouvernement bruxellois ont désigné, dans la matinée, leur nouveau président en la personne du socialiste Rachid Madrane. La désignation de M. Madrane avait été proposée par les partis de la nouvelle majorité dans le cadre de la répartition des compétences à la tête de la Région, entre les six formations partenaires.

Mais cela pose un problème juridique, comme le relaient nos confrères du Soir. En devenant président du parlement bruxellois, Rachid Madrane quitte le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles duquel il a démissionné. Or celui-ci doit compter au moins un représentant de la capitale et Madrane était le seul. Du côté du PS, on essaie de trouver une solution, avec peut-être un intérim le temps que les négociations en Fédération Wallonie-Bruxelles aboutissent. Un autre membre de l'exécutif pourrait également reprendre les compétences de Madrane à la Fédération. Mais sans Bruxellois dans son casting, le gouvernement de Rudy Demotte se trouve en contradiction avec la loi. Selon Le Soir, les cabinets sont à pied d'oeuvre pour sortir de cette impasse, la solution la plus envisageable étant donc la désignation d’un Bruxellois comme ministre de la Fédération, pour un court intérim.

Rachid Madrane devenant président du parlement bruxellois, le ministre Open Vld sortant, Guy Vanhengel, a été désigné en tant que premier vice-président du parlement régional.

Les autres vice-président(e)s sont, dans l'ordre décroissant, Icham Talhi (Ecolo), Vincent De Wolf (MR), et Marc Loewenstein (DéFI).

Les secrétaires qui siégeront, comme les premiers, au Bureau de l'assemblée bruxelloise sont: Youssef Handichi (PTB); Isabelle Emmery (PS); Barbara de Radigès (Ecolo); Anne-Charlotte d'Ursel (MR); Gil Verstraeten (N-VA); Céline Fremault (cdH); Marc-Jean Ghyssels (PS); Arnaud Verstraete (Groen; Els Rochette (one.brussels); et Lotte Stoops (Groen).