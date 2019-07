Les représentants des six formations (socialistes, écologistes; DéFI et Open Vld) à la recherche d'un accord de majorité pour les cinq prochaines années en Région bruxelloise ont suspendu leurs travaux mardi peu avant 19 heures.

Ils les reprendront mercredi après-midi.

Lundi, leur journée entamée à 9h30 fut longue. Les négociateurs se sont quittés vers minuit en continuant d'observer le mutisme auquel ils se sont engagés il y a quelques jours.

On a toutefois appris qu'outre la mobilité, l'économie, l'emploi et la formation, ils ont achevé l'examen des chapitres de l'environnement et du social (au niveau bi-communautaire).

Mardi après-midi, ils se sont penchés sur le délicat dossier de la Propreté publique, qui comprend notamment l'épineuse gestion financière de l'agence Bruxelles Propreté. On ignore s'ils ont terminé ce chapitre, en première lecture.

Quoi qu'il en soit, on a appris que la réunion de mercredi serait consacrée à un autre volet de la politique régionale.