Après une petite pause aoûtienne, les négociateurs wallons doivent se remettre au travail. Plusieurs formules de majorité de gauche ont été tentées depuis les élections (la portugaise, le coquelicot…). Sans succès. Le réalisme politique a finalement mené aux discussions actuelles entre le PS, le MR et Écolo. Mais il semble que le futur gouvernement arc-en-ciel - nom donné à l’alliance entre les rouges, les bleus et les verts - ne soit pas pour tout de suite. Les libéraux et les écolos attendent en effet qu’Elio Di Rupo, président du PS et formateur wallon, leur transmette une note permettant de démarrer de véritables négociations. Ce document stratégique doit faire la synthèse entre la note coquelicot rédigée en juin par le PS et Écolo après consultation de la société civile et d’autres textes (un document plus récent des verts et les contributions du MR). À l’heure de boucler cet article, le président socialiste n’avait toujours pas fourni la note globale à ses partenaires (seulement quelques-uns de ses chapitres).

