Selon nos confrères du Soir, il s’agit de Jean-Pierre Hansen, Bernard Thiry et Laurent Levaux. Jean-Pierre Hansen, c’est l’ancien patron d’Electrabel qui officie désormais comme président du conseil d’administration de l’Ares (Académie de recherche et d’enseignement supérieur). Entre 2011 et 2016, il a aussi présidé le conseil d’administration du Forem. Laurent Levaux, président du CA d’Aviapartner, est surtout membre du consortium d’entrepreneurs qui, aux côtés du groupe IPM (La Libre et La DH), a fait une offre d’achat du quotidien L’Avenir à Nethys. Enfin, Bernard Thiry, ancien patron d’Ethias qui siège actuellement au conseil d’administration de Resa, est aussi cité. Précisons qu’il a piloté le transfert de Resa (GRD) de Nethys vers l’intercommunale Publifin devenue entre-temps Énodia. S’il est nommé au CA de Nethys, il devra quitter Resa. Les trois hommes seraient ainsi désignés par le PS (Hansen et Thiry) et par le MR (Levaux). Pour l’heure, au PS et au MR, personne n’a confirmé ces nominations. Du côté d’Écolo, qui a aussi son mot à dire dans la désignation des nouveaux administrateurs, aucun nom ne filtre actuellement.