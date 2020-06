Les restaurants ont pu rouvrir leurs portes ce lundi midi, après les avoir gardées closes pendant presque trois mois.

Ce 8 juin a débuté la troisième étape du processus de déconfinement entamé par la Belgique début mai. Cette phase qui marque selon la Première ministre un retour à la liberté pour les Belges comprend notamment la réouverture des cafés, bars et restaurants. Les établissements ont donc à nouveau pu accueillir des clients ce lundi midi dans des conditions toutefois très strictes. Mais le port du masque, le respect des distanciations et l'interdiction de commander au comptoir n'ont en rien terni l'enthousiasme des Belges qui ont profité de cette réouverture pour redécouvrir l'un de leurs plats favoris, presque trois mois après la fermeture des restaurants.Les politiques aussi ont sauté sur l'occasion pour déjeuner à l'extérieur. La Première ministre Sophie Wilmès (MR), accompagnée de son mari, s'est rendue au Piccolo Mondo à Bruxelles.Le ministre-président flamand, Jan Jambon (N-VA), a partagé sur Twitter son premier repas au restaurant depuis le mois de mars. "C'est magnifique de pouvoir à nouveau aller au restaurant ou s'asseoir dans un café, a écrit le nationaliste flamand. Nous devons maintenant nous assurer qu'autant d'entrepreneurs que possible puissent garder la tête hors de l'eau."