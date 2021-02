Les salaires des militaires vont connaître une nette augmentation Politique belge Antoine Clevers

© BELGA

En bout de course, d’ici 2024, les militaires peuvent espérer une augmentation salariale de "plusieurs centaines d’euros par an". La ministre de la Défense, Ludivine Dedonder (PS), a confirmé, jeudi, le lancement d’un plan de revalorisation du personnel de la Défense. Ce plan POP (pour People Our Priority) a été présenté aux syndicats dans la matinée et une communication envoyée au personnel.