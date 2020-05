Le président du sp.a Conner Rousseau a plaidé vendredi pour un 'new deal social' dans son discours prononcé à l'occasion de la Fête du travail. A la suite de plusieurs économistes, il a appelé à des investissements publics afin de maintenir la prospérité. Dans un discours diffusé en ligne, Conner Rousseau a qualifié la crise liée à la pandémie de coronavirus (Covid-19) de plus grande crise depuis la Seconde guerre mondiale. "Si nous voulons à nouveau aller de l'avant, nous devons d'abord et surtout nous mettre d'accord sur ce qu'est le progrès", a fait valoir le président des socialistes flamands. "Ce n'est que si nous abandonnons tous nos tabous et convenons de la direction à suivre que nous pourrons faire les bons choix pour reconstruire notre société ensemble."

Pour Conner Rousseau, cette direction doit prendre les contours d'un 'new deal social' avec, comme premier point, des pouvoirs publics qui investissent dans les entreprises, les transports publics, les habitations peu énergivores et les énergies alternatives.

Le rendement de ces investissements pourra ensuite offrir "des revenus plus élevés et des taxes moins importantes pour ceux qui font de leur mieux au quotidien."

La troisième partie du plan présenté par M. Rousseau consiste en un régime fiscal plus équitable. "Parce que trop de gens paient encore trop d'impôts et parce qu'un petit groupe en paie trop peu."

Le président de sp.a souligne que les décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale sont parmi les plus prospères de l'histoire de l'humanité. "Comme à l'époque, cette crise est le moment de conclure un nouvel accord basé sur la solidarité", conclut-il.