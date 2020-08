© Belga

Ainsi donc les discussions avec les Verts (Ecolo-Groen) se sont-elles bien déroulées. Pour peu, on pourrait presque croire que le club des 5 est proche de l’élargissement à 7. Deux heures et 42 minutes de "réunion constructive", selon la formule consacrée, et hop, les Verts seraient donc en selle ?