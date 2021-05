En marge du dossier de l'ASBL Let's Go Urban, gérée par la députée flamande Sihame El Kaouakibi, la société WannaChange a déposé le bilan, confirme vendredi le magistrat de presse du tribunal de l'entreprise d'Anvers. WannaChange, l'une des plus petites entreprises de la députée, dispensait des formations à destination des jeunes.

Un administrateur judiciaire a été nommé pour WannaChange, association à ne pas confondre avec WannaWork, autre société de Sihame El Kaouakibi à propos de laquelle la cour d'appel doit également rendre une décision concernant une éventuelle faillite. L'affaire sera entendue le 3 juin.

L'avenir de l'ASBL Let's Go Urban est plus qu'incertain depuis que la Ville d'Anvers a décidé de ne plus lui octroyer de subsides. Sihame El Kaouakibi est sous le feu des critiques, certaines accusations pointant que d'importantes sommes d'argent accordées à Let's Go Urban dans le cadre de subsides communaux auraient été détournées au profit d'autres activités de l'élue N-VA.