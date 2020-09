"C'est à mon grand regret, mais la sécurité prime", écrit-elle. Le député du Vlaams Belang Filip Dewinter la remplacera au perchoir. Traditionnellement, le Parlement flamand ouvre l'année parlementaire le quatrième lundi de septembre avec la déclaration de septembre du gouvernement.

Filip Dewinter ouvrira la session en tant que député avec le plus d'ancienneté. Il sera flanqué des deux plus jeunes parlementaires, également du Vlaams Belang, Filip Brusselmans et Adeline Blancquaert.

En principe, après la réélection du Bureau, Filip Dewinter doit laisser le perchoir à Liesbeth Homans mais il présidera le reste de la séance en raison de l'absence de la présidente N-VA du Parlement flamand.