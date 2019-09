Louis Michel se veut très clair. Alors que plusieurs personnalités politique ont appelé le PS et le N-VA à négocier au fédéral, dont Theo Francken fin août dernier, le libéral appelle les francophones à discuter avec le parti indépendantiste flamand, explique la RTBF.

Pour lui, les exclusives sont un danger pour le pays : "Ceux qui posent des exclusives risquent de précipiter le pays dans le séparatisme. Il est évident que du côté flamand, on va avoir de plus en plus de mal à comprendre que l’on veut exclure par avance, sans avoir négocié sur le fond, le premier parti de Flandre et du pays. Sachant aussi qu’il y a une montée inquiétante de l’extrême-droite nationaliste du Vlaams Belang."

Pour rappel, les informateurs royaux Didier Reynders (MR) et Johan Vande Lanotte (s.pa) doivent remettre un rapport au roi ce lundi 9 septembre quant aux éventuelles avancées de leur mission.