Le cdH estime que la situation de nombreuses femmes s'est considérablement aggravée depuis le début du confinement dû au Covid-19 et que sa prise en compte notamment par le conférence interministérielle ad-hoc est beaucoup trop lente. A Bruxelles, la députée Lefrancq, membre de la commission Droits des Femmes, estime qu'il faut agir d'urgence. Elle compte mettre plusieurs propositions en débat, notamment via la commission de l'égalité des chances et du droit des femmes.

"Les femmes sont les premières victimes de la crise actuelle: violences conjugales en hausse; précarité galopante quand elles sont seules ou quasi seules à élever leurs enfants; davantage de pensions alimentaires non-payées et ce, avec de lourdes conséquences sur le quotidien. De surcroît, les femmes sont souvent en première ligne comme soignantes, caissières, ...", a affirmé lundi l'élue cdH.

Selon celle-ci, les autorités - pas seulement bruxelloises - ne semblent pas prendre la pleine mesure du véritable drame qui se déroule à huis-clos.

Le centre démocrate Humaniste propose entre autres, en matière de violences conjugales, de promouvoir le dispositif «Pharmacie» - comme point d'alerte - en lançant une campagne de sensibilisation à grande échelle notamment à destination de l'entourage familial et des voisins directs; et de mettre en place un numéro «114» comme en France à destination des femmes confinées.

Le cdH plaide aussi pour une activation accélérée du dispositif 3% de logements sociaux pour les femmes séjournant dans tous les centres d'hébergement d'urgence - en ce compris la structure hôtelière mise en place par la Région bruxelloise -. Il propose de rendre possible, pour les Agences immobilières sociales, de prendre des logements privés sur un modèle de baux à courte durée à destination des femmes victimes de violences.

Le cdH appelle également le gouvernement bruxellois à réfléchir rapidement à une prime spécifique pour les familles monoparentales précarisées qui renforcerait le dispositif actuel d'allocations familiales.

En matière de pensions alimentaires, Véronique Lefrancq estime urgent de relayer depuis Bruxelles "la demande évidente" qui vise la suppression du plafond de revenus (2.200 euros nets) pour pouvoir bénéficier des avances puisque les deux parents peuvent se retrouver en difficulté durant la pandémie.

Une réunion de la Conférence interministérielle ad-hoc est prévue dans trois semaines. "C'est trop tard", a souligné Mme Lefrancq, en précisant que son appel à une prise de conscience vaut pour l'ensemble des niveaux de pouvoirs en Belgique.