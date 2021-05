Les Belges sont un peu à la fête ce samedi, les bars, cafés et restaurants étant autorisés à ouvrir leur terrasse depuis 8h. Malgré la pluie, le secteur Horeca a accueilli de nombreux clients à travers le pays, et notamment des personnalités politiques.

Premier à se montrer en terrasse, le député fédéral et ex-ministre des Indépendants Denis Ducarme s'est réjoui du "vent de liberté" qui souffle sur la Belgique ce samedi. "Enfin notre Horeca peut se remettre au travail, aujourd'hui en terrasse, avec notre soutien, le plus rapidement à l'intérieur", a écrit le membre du MR, profitant d'un verre sur une terrasse de Charleroi.

Ex-ministre de la Santé, Maggie De Block a elle aussi tenu à montrer son soutien aux tenanciers de bars et restaurants. Elle a pris un café en terrasse, comme on peut le voir sur son compte Twitter. Karine Lalieux, ministre des Pensions s'est, elle, rendue Place Sainte-Catherine à Bruxelles pour y retrouver "Max", son "poissonnier préféré".

À l'échelle locale, les bourgmestres et échevins n'ont pas hésité à sortir prendre un verre dans les bars et restos de leur commune respective. À Braine-le-Comte par exemple, le bourgmestre Maxime Daye a fait le tour des terrasses avec l'échevine de la promotion économique. "Quel bonheur de voir le sourire dans les yeux des tenanciers et des clients, le tout en respectant les protocoles", s'est-il réjoui. À Liège, l'échevine des Solidarités et de la Cohésion sociale, Julie Fernandez, a posté une photo "des terrasses qui ressurgissent comme des fleurs au printemps sur des parterres de liberté".