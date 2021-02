Adrien de Marneffe et Ludovic Jimenez

Adrien de Marneffe et Ludovic Jimenez

Adrien de Marneffe et Ludovic Jimenez

Ministre sous trois gouvernements, députée durant quatre législatures, Maggie De Block a tout connu en politique : les sommets de popularité puis la fronde du monde médical et les critiques sur sa gestion de la pandémie. Après presque six années comme ministre de la Santé, elle retrouve les bancs de la Chambre. À 58 ans, Maggie De Block entame un nouveau chapitre de sa vie.

Quel est votre rôle au sein de l’Open Vld, parti du Premier ?

"Je suis cheffe de groupe donc une sorte de coach de notre groupe politique. Un peu comme une mère poule ! C’est ma sixième législature. J’ai passé onze ans comme députée, puis neuf au gouvernement. Je sais comment fonctionne un groupe dans une majorité, avec le 16. Il faut guider les parlementaires. Faire le lien entre les cabinets et les commissions. Mon job est de soutenir notre gouvernement depuis la Chambre. Je suis beaucoup les Pensions. Je participe aux réunions de majorité, à la conférence des présidents. Mais je refuse de suivre les commissions asile et migration ou santé. Je ne suis ni la belle-mère de Sammy Mahdi ni de Frank Vandenbroucke. Quand on part, il ne faut pas rester pour critiquer ou applaudir son successeur."

Certains parlent d’une participopposition de certains, dont le MR.

(...)