Le fédéral et les Régions doivent s’accorder ce jeudi sur une stratégie de vaccination. Mais qui aura la priorité ? Le personnel des hôpitaux et les homes sont les plus exposés aux dangers du Covid-19.

C’est un "plan d’approche", plutôt qu’une stratégie de vaccination en bonne et due forme, que le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke (SP.A), a présenté mercredi soir au kern, le conseil ministériel belge qui réunit, autour du Premier ministre, tous les vice-Premiers ministres du gouvernement. Une ultime réunion qui devrait être suivie, ce jeudi, d’une Conférence interministérielle de Santé publique (CIM) qui réunit les ministres de la Santé des entités fédérées. L’objectif : sceller un accord qui donnerait le "go" formel de la campagne de vaccination belge, attendue pour début 2021.