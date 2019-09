Les rapports de gestion des différentes sociétés de logement révèlent d’autres informations. Sur les rémunérations des membres des conseils d’administration, on apprend que dans leur très grande majorité, les présidents et les vice-présidents des conseils d’administration des SLSP ne sont pas rémunérés comme les autres administrateurs. Alors que ces derniers touchent des jetons de présence de montants divers et variés en fonction de la société de logement, les présidents et vice-présidents reçoivent très souvent une rémunération fixe. La plus élevée tourne autour des 25 000 euros brut par an pour un président. Dans la plupart des cas, les vice-présidents touchent la moitié de cette somme. Pour certains d’entre eux, le remboursement de frais de téléphone est aussi prévu.

(...)