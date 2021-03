L’évolution de la situation épidémique ces derniers jours est inquiétante. “Ne nous voilons pas la face : on est à point de rupture potentiel (500 lits USI) et gare à l’exponentiel…”, a averti Yves Van Laethem, porte-parole Interfédéral Covid 19.

Des chiffres qu’on avait plus atteints depuis la fin décembre et la queue de la seconde vague. De quoi craindre une troisième vague ? Les prochains jours seront décisifs pour constater de l’évolution des courbes. Le prochain comité de concertation, prévu le 26 mars, doit en théorie mettre en œuvre la prochaine phase du calendrier de déconfinement, avec la reprise du présentiel complet le 29 mars pour les 3e et quatrième secondaire, et pour les autres classes après les vacances de Pâques, tandis que la reprise de l’Horeca est prévue pour le 1er mai. Reste que ces dates sont dépendantes de l’évolution de la situation épidémiologique. Sera-t-elle remise en cause, au vu de l’évolution de la situation actuelle ?