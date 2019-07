L’aventure du coquelicot wallon a donc vécu. Le PTB avait dit non dimanche. Le MR l’a imité lundi. Certes, le CDH doit encore répondre ce mardi. Mais ni à Écolo ni au PS, on ne croit encore qu’il pourrait rejoindre le duo pour former une majorité en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Et la suite, c’est quoi ? En expliquant, samedi, au quotidien L’Écho, que l’axe PS-Écolo survivrait au coquelicot, Elio Di Rupo (PS) et Jean-Marc Nollet (Écolo) ont donné la clé de lecture.

(...)