Le virologue Marc Van Ranst a bondi de sa chaise ce mercredi en lisant qu’un document du groupe d’experts chargés de la stratégie de déconfinement, dont il fait partie, avait fuité chez nos confrères du Soir.

“Vous savez qui a organisé cette fuite, nous demande-t-il ? "Ce rapport qui est paru dans la presse n’était pas définitif et la ou les personnes qui l’ont fait fuité sont totalement irresponsables. Je vois que certains applaudissent ce 'leak' sur les réseaux sociaux, moi je trouve cela déplorable car ce sont des vies qui sont en jeu".

Selon le virologue de la KULeuven, cette fuite va ainsi créer de la "confusion" et de la "frustration" auprès de la population belge à un moment "où l'on a besoin de transparence pour bien faire comprendre et respecter les mesures" . “Il y aura des attentes qui ne vont pas être rencontrées. Je le rappelle, ce rapport n’était pas définitif. Plusieurs de nos recommandations ne vont ainsi sans doute pas être reprises par le Conseil national de sécurité ce vendredi. Cela va rendre la situation très compliquée car les gens ne vont pas comprendre qu’on leur dise quelque chose un jour et l’opposé le lendemain”.

Marc Van Ranst dit ne pas être naïf . “Je sais que ce genre de fuites est une pratique qui existe en politique mais, dans le monde scientifique, si on dévoile de tels documents à la presse, on peut dire adieu à sa carrière. C’est tout fait malhonnête ce qui s’est passé et très difficile à comprendre. J’imagine qu’il y a des raisons politiques à ce que cela fuite mais, honnêtement, à quoi cela sert-il ? Je ne vois pas l’intérêt, à part compliquer la situation”, conclut-il.