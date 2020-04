La libérale flamande appelait à lever totalement la "dictature du confinement" en juin.

Els Ampe a fait une sortie très remarquée sur les réseaux sociaux ce dimanche 26 avril. Demandant à sa collègue de l'Open Vld Maggie De Block de mettre un terme à la "dictature du confinement", l'ancienne échevine bruxelloise se basait notamment sur une étude de l'université de Seattle pour appuyer ses dires. Ce modèle établi par les chercheurs américains et reconnu par Marc Van Ranst, selon la candidate à la présidence de l'Open Vld, affirme que la Belgique ne compterait plus aucun décès dû au coronavirus à partir de la mi-mai.

Le virologue de la KULeuven mentionné par Els Ampe a réagi ce mardi 28 avril aux propos de la femme politique. "Madame Ampe, cette petite vidéo illustre parfaitement la raison pour laquelle je ne veux pas faire de la politique à ce niveau: une pauvre connaissance des dossiers, de la propagande dangereuse pour la santé et de lâches accusations personnelles", a écrit sur Twitter l'expert membre de la task-force chargée de l'Exit strategy. "J'aimerais pouvoir dire 'il y a plus en vous', mais de ça je n'en suis pas certain."

Marc Van Ranst est régulièrement taxé d'être proche du PVDA (le PTB au nord du pays). Il participera d'ailleurs à un débat en ligne lors festivités du 1er mai organisées par le parti d’extrême gauche.



Les propos de la libérale flamande avaient déjà suscité une vive réaction de la part de Maggie De Block. La ministre de la Santé, membre du même parti qu'Els Ampe, avait recadré cette dernière. "Ces propos peuvent être mortels, a regretté celle qui est également médecin. Je ne les soutiens pas, ils n'ont aucun sens". Ce qui n'a pas semblé arrêter la candidate à la présidence de l'Open Vld. Els Ampe a ainsi réaffirmé sa position dans une vidéo postée sur Twitter ce lundi 27 avril.