M. Hendrickx avait 85 ans et était malade depuis plusieurs mois. En plus de sa carrière politique locale, il a également été membre de la Chambre des représentants pendant plusieurs années (1999-2003).

Marcel Hendrickx est né et a grandi à Turnhout. Il a rejoint le CVP de l'époque dans la politique locale. En 1982, il a été élu au conseil communal, avant de devenir échevin un an plus tard. En 1995, il est devenu bourgmestre. Il le restera jusqu'en 2008.

En 2008, M. Hendrickx a été remplacé au poste de bourgmestre par Francis Stijnen, également membre du parti. En 2009, il est devenu président du club de football KV Turnhout, poste qu'il conservera jusqu'à la fusion avec le FC Turnhout en 2015.