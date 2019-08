3 Portrait

"Intimidant", "un personnage qui évoque la peur" : qui est Thomas Salden, l’homme au cœur de l’ISPPC et demi-frère d'Olivier Chastel?

En début d’année 2017, alors que l’affaire Publifin occupait le terrain médiatique, le scandale de la "machine à rata" de l’ISPPC déboule. Le directeur général de l’époque, et bourgmestre de Merbes-le-Château, Philippe Lejeune (PS) est pointé du doigt pour avoir utilisé une machine à faire des purées et appartenant à l’ISPPC pour son bal du bourgmestre. À l’époque, l’intercommunale carolo est dans la tourmente. Plusieurs affaires sont mises à jour, qui coûteront à Philippe Lejeune sa fonction de directeur général. À l’époque, on apprenait aussi que les administrateurs de l’ISPPC avaient, durant un certain temps, touché illégalement des doubles jetons de présence.