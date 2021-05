Frank Vandenbroucke, le ministre qui énerve (presque) tout le monde Politique belgeAnalyse06:07 Frédéric Chardon

© BELGA

Frank Vandenbroucke, ministre fédéral de la Santé et vice-Premier ministre, est au cœur de la lutte contre la pandémie. Le socialiste flamand récolte de nombreuses critiques après chaque Comité de concertation. En cause : un esprit brillant mais sans concession et des méthodes de négociation plutôt brutales.