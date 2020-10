Il remplace à ce poste Denis Van Eekhout. Diplômé en sciences politiques et en droit de l'Université Saint-Louis à Bruxelles ainsi que de Science Po. Paris et de la London School of Economics avant d'être assistant et chercheur à l'université (Saint-Louis), Michaël Maira était jusqu'à présent coordinateur du service d'études de la CN où il a notamment assuré le suivi des politiques wallonnes en matière d'emploi et d'affaires sociales.