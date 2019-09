Les élections d’octobre 2018 et de mai 2019 n’ont pas été le désastre annoncé. Mais le tassement a été sérieux. Dans la foulée, le MR enregistre le départ pour l’Europe de ses principaux cadres. Charles Michel, Premier ministre et président du MR, deviendra président du Conseil européen en décembre. Didier Reynders, ministre fédéral et président du MR bruxellois, enfilera le costume de commissaire européen. Olivier Chastel, homme fort du Hainaut et ex-président a rejoint le Parlement européen.

