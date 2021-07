Les campagnes publicitaires menées sur Facebook par les partis politiques belges se sont fragmentées, constate-t-on à la lecture de la bibliothèque publicitaire du réseau social. Il y a un an, il n'était pas rare d'observer des montants dépensés allant jusqu'à 150.000 euros par mois, voire au-delà, sur le seul nom du parti, le Vlaams Belang singulièrement. Dernièrement, les montants investis sur une seule page se sont révélés plus modestes.

Ainsi, sur "les 30 derniers jours" (exactement du 27 mai au 25 juin), la N-VA est le parti qui a le plus dépensé sur son nom propre avec 37.041 euros pour 88 publicités, devant le PVDA (36.505 euros pour 92 publicités) et le Vlaams Belang (35.865 euros pour 31 publicités).

Le parti nationaliste flamand a toutefois fortement investi sur les pages de ses personnalités dont Bart De Wever (23.565 euros pour 23 publicités), Zuhal Demir (9.072 euros pour 16 publicités), Jan Jambon (8.197 euros pour 9 publicités), Ben Weyts (8.120 euros pour 11 publicités) ou encore Theo Francken (7.676 euros pour 9 publicités).

Du côté du PTB-PVDA, les investissements se sont également répartis sur de très nombreuses pages dont celle du président Peter Mertens (22.205 euros pour 60 publicités), celle de l'aile francophone PTB (14.157 euros pour 42 publicités) ou via la campagne "We are One" menée à l'occasion du championnat d'Europe de football (12.051 euros pour 32 publicités).

Ces 30 derniers jours, le Vlaams Belang s'est montré beaucoup plus discret avec "seulement" 7.213 euros investis sur le nom de son président Tom Van Grieken (11 publicités) et 7.048 euros pour le député européen Tom Vandendriessche (12 publicités).

Au sein de la Vivaldi, c'est l'Open Vld qui a le plus dépensé (12.871 euros pour 44 publicités) devant la ministre de la Fonction publique Petra De Sutter (12.270 euros pour 227 publicités) et son parti Groen (11.806 euros pour 433 publicités).

Côté francophone, derrière le PTB, les montants dépensés restent bien moins importants: 7.651 euros ont ainsi été investis par le président du MR Georges-Louis Bouchez (16 publicités) avant de tomber à 2.005 euros pour la page "Il fera beau demain - mouvement positif" du cdH (16 publicités) et 1.440 euros pour le président des centristes Maxime Prévot (22 publicités).