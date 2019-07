L'invitée surprise du PS au gouvernement bruxellois, la jeune ex-députée fédérale Nawal Ben Hamou, désignée secrétaire d'Etat à l'Egalité des Chances, sera également chargée du Logement, a annoncé jeudi midi, le cabinet du ministre-président bruxellois Rudi Vervoort. Peu auparavant, Mme Ben Hamou avait fait part de son intention de siéger au gouvernement régional durant l'ensemble de la législature. Le doute subsistait jusqu'alors car elle avait été annoncée, en juin dernier, pour succéder d'ici deux ans à Ahmed El Ktibi, au sein du collège de la Ville de Bruxelles.

Selon le cabinet du ministre-président, Rudi Vervoort et Nawal Ben Hamou ont convenu de se répartir les compétences attribuées au PS d'une manière un peu différente de ce qui avait été défini initialement dans l'accord entre les partis sur la répartition des compétences au sein de l'exécutif bruxellois.

Rudi Vervoort sera chargé du Développement territorial (Planification, Rénovation urbaine, Pôles prioritaires), de la Sécurité et de la Prévention, du Tourisme, de l'Image de Bruxelles et du biculturel d'intérêt régional (cogéré avec Sven Gatz); des Affaires étudiantes, des Cultes; du Transport rémunéré de personnes; et à la CoCoF, de l'Enseignement, des Crèches, des Personnes handicapées et du Transport scolaire, de la Culture et du Tourisme.

Nawal Ben Hamou sera en charge du Logement; de l'Egalité des chances; et à la Commission Communautaire française, de la Cohésion sociale et du Sport.