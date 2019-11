Les discussions qui ont été organisées par le socialiste et le nationaliste dans le plus grand secret n'auraient apparemment pas abouti à une solution. En effet, selon la RTBF et De Standaard, Bourgeois et Demotte devraient se résoudre à constater leur échec face au souverain.





Si le rapport officiel que dévoileront les deux préformateurs cet après-midi n'est pas encore connu, il se murmure que les tensions entre les deux premiers partis du pays, le PS et la N-VA, n'ont pas réussi à être apaisées par Geert Bourgeois et Rudy Demotte.

Geert Bourgeois (N-VA) et Rudy Demotte (PS) sont attendus ce lundi 4 novembre à 15h30 chez le Roi. Un rapport sera rendu au terme de ce mois de mission commune, durant lequel les deux hommes devaient "examiner les bases concrètes en vue de la formation d'un gouvernement fédéral autour de leur parti respectif".