Le roi Philippe a poursuivi ses consultations ce mercredi, en recevant dans l'après-midi au Palais de Bruxelles le président du CD&V Joachim Coens.

Dès 9h, c'était le président du PS Paul Magnette qui était arrivé au Palais, suivi de son homologues de DéFI François De Smet. Après Joachim Coens, c'est l'Open Vld et Gwendolyn Rutten qui termineront le tour des consultations.

Huit mois après les élections, les tentatives de rapprocher le PS et la N-VA ont pris fin. Lassé d'un grand nombre de réunions sans résultat, M. Magnette a fait savoir par presse interposée que, pour sa part, il était inutile de poursuivre un exercice voué à l'échec. Le vice-Premier ministre CD&V Koen Geens, chargé deux semaines plus tôt par le Roi de prendre les "initiatives nécessaires pour mettre sur pied un gouvernement de plein exercice" a jeté l'éponge, non sans déplorer le "coup de sabot" donné par le président socialiste.

Depuis lors, les relations sont particulièrement tendues entre les chrétiens-démocrates flamands et les socialistes francophones. Les premiers répètent depuis des mois qu'ils n'entreront pas dans une coalition qui n'a pas de majorité en Flandre (comprenez sans la N-VA) et entendent encore moins qu'avant changer d'avis.

Les positions semblent figées et les tentatives de former une coalition s'apparentent désormais à un casse-tête. Le Roi voit donc tour à tour les présidents des différents partis pour faire le point. Il termine ses différentes rencontres ce mercredi.