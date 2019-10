Les informateurs Didier Reynders (MR) et Johan Vande Lanotte (sp.a) sont arrivés lundi à 16h30 au Palais de Bruxelles pour remettre au Roi le rapport définitif de leur mission.

Une femme tenant un gilet jaune en main a également voulu entrer mais elle a été interpellée par la police, a constaté un photographe de l'Agence Belga.

Le Roi a mis fin ce lundi à la mission des informateurs les remerciant pour leurs efforts et leur travail au cours de ces derniers mois. Le Roi tient en suspens la poursuite de la formation gouvernementale.

Au PS et à la N-VA de voir s'ils peuvent trouver une base suffisante

Il incombe maintenant aux deux partis les plus grands de leur Communauté -le PS et la N-VA- de travailler ensemble de manière intensive afin de trouver les convergences qui permettront d'entamer la formation d'un gouvernement fédéral, ont indiqué lundi les deux informateurs royaux, Didier Reynders et Johan Vande Lanotte.