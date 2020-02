Le roi a chargé mercredi soir Patrick Dewael (Open Vld) et Sabine Laruelle (MR), respectivement président de la Chambre et du Sénat, de "prendre les contacts politiques nécessaires" en vue de former un gouvernement. Les deux membres de la famille libérale feront rapport au roi le 9 mars au plus tard.

Dans un communiqué, le Palais confirme que le roi Philippe a reçu en audience mercredi soir les deux présidents d'assemblées fédérales.

"Le roi leur a demandé de prendre les contacts politiques nécessaires permettant la mise en place d'un gouvernement de plein exercice. Ils ont accepté cette mission. Ils feront rapport au roi au plus tard le 9 mars", selon le communiqué du Palais.

M. Dewael et Mme Laruelle sont les sixièmes chargés de mission royale depuis les élections du 26 mai dernier.

Celles-ci avaient commencé dès l'été avec le tandem Didier Reynders (MR) - Johan Vande Lanotte (sp.a), suivi du duo Rudy Demotte (PS) - Geert Bourgeois (N-VA). Ceux-ci avaient passé la main à l'automne à Paul Magnette (PS), suivi par après par le couple Georges-Louis Bouchez (MR) - Joachim Coens (CD&V). Ces derniers furent relevés par Koen Geens (CD&V) qui a donné sa démission vendredi dernier.

A noter que le Roi avait reçu ces trois derniers jours les présidents de tous les partis susceptibles d'entrer en négociation en vue de former un gouvernement fédéral. Il avait terminé ses consultations ce mercredi après-midi avec la présidente de l'Open VLD Gwendolyn Rutten.

Patrick Dewael avait déjà fait montre de ses talents de démineur

Pour rappel, Patrick Dewael, vieux routier de la politique belge, avait déjà fait montre de ses talents de démineur en juin dernier : on attendait une rentrée parlementaire très houleuse, avec notamment la nomination de Dries Van Langenhove (Vlaams Belang) comme vice-président de la Chambre en sa qualité de plus jeune élu de l’hémicycle. Pour éviter que le membre d'extrême droite ne monte au perchoir, Patrick Dewael, président de la Chambre, avait désamorcé la bombe avant même qu’elle n’explose : au lieu de présider la séance depuis le traditionnel perchoir, il avait présidé la séance depuis son strapontin. "Je suis à ma place, la seule que l’électeur m’ait confiée. Nous devrions tous en faire de même", avait-il déclaré.