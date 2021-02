Nethys : "Je souhaite qu'on aille jusqu'au bout des choses"

"Je souhaite que l'on fasse toute la lumière sur cette affaire et que l'on aille jusqu'au bout des choses", a réagi jeudi le ministre wallon des Pouvoirs locaux, Christophe Collignon, alors que le dossier Nethys et ses ramifications semblent ne plus vouloir en finir.