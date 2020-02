Des enquêteurs ont perquisitionné le cabinet d'avocats CEW & Partners à Bruxelles, cherchant à déterminer le rôle précis joué par un avocat de ce cabinet réputé proche de Stéphane Moreau, rapporte L'Echo vendredi. Il y a quelques semaines, les enquêteurs de l'Office central pour la répression de la corruption (OCRC) ont effectué une perquisition dans les locaux du cabinet d'avocats CEW & Partners , à Bruxelles. Si les policiers ont fait le déplacement, c'est parce que l' un des avocats de ce cabinet est considéré comme l'un des conseillers historiques de Stéphane Moreau . Certains, qui l'ont côtoyé, confirment qu'il était toujours présent dans les locaux de Nethys et le comparent au "bras armé juridique" de Stéphane Moreau, l'ancien homme fort de Nethys.

A priori, cette descente des policiers est à mettre en lien avec la problématique des rémunérations accordées aux anciens dirigeants de Nethys, soucieux de contourner les effets du décret gouvernance. Du côté du cabinet, secret professionnel oblige, on ne souhaite pas entrer dans le détail du dossier. "Le respect des dispositions légales et déontologiques propres à notre profession, en particulier le secret professionnel, est essentiel dans l'exercice de nos missions et dans la confiance que nous accordent nos clients", a réagi Frédéric Heylbroeck, le managing partner du cabinet.