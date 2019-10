On en sait plus sur les indemnités perçues par l’ancien management de Nethys : les montants sont… vertigineux.

Dans ses éditions du week-end, La Libre livrait une information édifiante : Si Stéphane Moreau et d’autres membres du comité de direction de Nethys ont bien été remerciés sans indemnités de préavis, ces personnes avaient touché précédemment un véritable pactole. Ces sommes importantes leur avaient été versées pour compenser la réduction importante de leur rémunération qui avait été opérer pour se conformer aux exigences du décret “gouvernance” – lequel décret plafonne les salaires des dirigeants de sociétés publiques.

On en sait davantage sur l’importance de ces indemnités compensatoires. Jeudi, Sud Presse estimait à plus de 8 millions les montants déjà perçus par l’ancien CEO de Nethys, Stéphane Moreau. C’est en effet le montant que l’on nous confirme, à très bonne source : 8,5 millions d’euros, pour être exact. Quant aux deux autres ex-directeurs de Nethys également évincés, Bénédicte Bayer et Pol Heyse, c’est plus incertain. Il semble toutefois qu’une somme de deux millions d’euros leur ait été versée.

L’importance de ces indemnités déjà perçues laisse penser que les trois ex-managers de Nethys n’entameront pas de démarches juridiques afin de récupérer des indemnités supplémentaires à la suite de leur licenciement sans préavis (“seulement” 500 000 euros par personne, dit-on). Comme nous expliquait un informateur, “Stéphane Moreau est quelqu’un de très intelligent. Il sait qu’il n’a pas intérêt à lancer une guerre juridique pour obtenir ses indemnités de départ”.

Enquête en cours

En début de semaine, Pierre-Yves Dermagne (PS), le ministre wallon en charge des Pouvoirs locaux, avait chargé son administration d’enquêter sur les montants perçus par l’ancien management de Nethys et sur leur légalité et les modalités de leur octroi. Le dossier n’est donc pas encore clôturé…