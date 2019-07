Le gouverneur du Luxembourg, Olivier Schmitz, a pris la décision jeudi de ne pas valider à ce stade les nouvelles élections de Neufchâteau du 16 juin dernier, mais de poser d'abord des questions préjudicielles la Cour constitutionnelle sur des aspects relatifs au droit de vote des ressortissants étrangers.

Les délais de validation du nouveau scrutin sont suspendus dans l'attente d'un retour de la Cour constitutionnelle avec comme conséquence directe que la majorité sortante en affaires courante dirigée par Dimitri Fourny (cdH) restera encore en place.

La liste "Agir Ensemble" du bourgmestre sortant avait introduit elle-même une réclamation, faisant référence au droit des vote des étrangers, suite au scrutin du 16 juin dernier qui avait signifié pour elle une perte de majorité absolue.

"Agir Ensemble" se retrouvait à égalité de 9 sièges avec la liste "Pour Vous" d'Yves Evrard (MR). Une troisième liste, la "3ème Piste", avait obtenu un seul siège. Mais un accord entre cette liste et "Pour Vous" avait été noué après le scrutin, signifiant un renvoi de Dimitri Fourny dans l'opposition.

"Agir Ensemble" avait cependant introduit une réclamation sur base juridique visant un arrêté du gouvernement wallon du 9 mai mai, dans le cadre de l'organisation du nouveau scrutin après l'annulation du précédent d'octobre 2018 déjà par le gouverneur sur fond de suspicions de fraude aux procurations électorales, et arrêtant le registre des électeurs au 30 avril 2019 soit à la date où la commune a été avertie officiellement de l'organisation d'un nouveau scrutin.

Les ressortissants étrangers, qui n'avaient pas encore formulé de demande, ne pouvaient déjà plus demander à être électeurs. "Agir Ensemble" invoquait le cas de 199 électeurs potentiels. Dans sa décision, le gouverneur constate lui que le contentieux porte sur 201 ressortissants étrangers. Or ces voix auraient pu avoir en théorie une influence sur la répartition des sièges. Car avec 126 voix en plus, "Agir Ensemble" aurait pu obtenir un siège un plus (et garder la majorité absolue). La "3ème Piste" aurait pu, elle, avoir un siège supplémentaire avec 55 voix en plus.

Cependant le gouverneur retient que l'arrêté du gouvernement wallon ne serait pas en tort car, en fixant la date d'arrêt du registre des électeurs au 30 avril, il n'a fait que respecter les bases décrétales prévue dans le code de la démocratie locale (organisant les élections communales en Wallonie).

Selon lui, l'irrégularité se situerait au niveau du code. Le gouverneur retient que le droit de vote est un «droit fondamental». Les questions posées à la Cour constitutionnelle portent sur une violation éventuelle de la Constitution par rapport aux droits de vote des étrangers, notamment concernant les délais d'inscription suite à la tenue d'un nouveau scrutin après l'annulation du précédent.

Dimitri Fourny, réagissant à la décision du gouverneur de suspendre sa décision, a indiqué que son «équipe continuerait à gérer la commune en affaire courants en bon père de famille».

Yves Evrard, de son côté, qui attendait la décision de validation du scrutin du 16 juin, pour retrouver son écharpe mayorale perdue en 2012, explique qu'après «avoir été victime de fraude en octobre», sa liste se retrouve désormais «victime de la procédure». Et d'ajouter: «Ce problème n'arrange personne».

Aucun délai ne peut déjà être précisé concernant une réponse de la Cour constitutionnelle concernant les questions posées par le gouverneur.