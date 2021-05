"Ce qui manque le plus aux politiques dans cette crise, c'est que ce que les Romains appelaient gravitas" Politique belge Marie Rigot & Jonas Legge

© FLEMAL JEAN-LUC

La crise sanitaire sans précédent a poussé les pays du monde entier à prendre des décisions compliquées. En Belgique, le 17 mars 2020, la Première ministre Sophie Wilmès décrète un lockdown national, entraînant la fermeture des écoles, de l'Horeca, des magasins non-essentiels... Plus d'un an plus tard, le gouvernement fédéral doit toujours jongler entre des restrictions nécessaires et l'envie des Belges de plus en plus criante de retrouver une "vie normale". Comment les élus ont-ils géré une communication de crise à laquelle ils n'étaient clairement pas habitués ? Que penser de l'approche de l'actuel gouvernement et du strict duo De Croo-Vandenbroucke ? Nicolas Baygert, professeur de communication politique à l’Ihecs et Sciences Po Paris, décortique la communication gouvernementale de ces derniers mois.