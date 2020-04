La manière dont la Belgique comptabilise et communique ses décès liés à la pandémie de Covid-19 sera, à terme, problématique pour le tourisme dans le Plat pays, a estimé mardi la ministre flamande du Tourisme, la N-VA Zuhal Demir, face aux élus du parlement flamand. Selon elle, l'idée se répand que la Belgique est un pays à haut risque.

En effet, les comparaisons entre les chiffres officiels de décès, par million d'habitants, placent la Belgique parmi les pays où la mortalité liée au coronavirus serait une des plus élevées. La méthode de calcul, et la décision d'inclure dans les chiffres également les décès en maisons de repos suspectées d'être liés au virus, sont en cause.

La ministre flamande s'inquiète donc de l'image que le pays projette, alors que le "combat pour attirer le touriste sera crucial une fois que les frontières seront rouvertes". "J'entends du secteur que nous sommes étiquetés 'pays à haut risque'. Ce n'est pas bon", commente-t-elle.

Le secteur touristique est actuellement à l'arrêt, pour cause de confinement et de restriction des déplacements. L'agence flamande en charge du tourisme réfléchit au lancement de diverses campagnes pour aider le secteur, centrées en premier lieu sur les citoyens belges eux-mêmes, puisqu'il est probable que seul le tourisme intérieur soit autorisé dans un premier temps.